Роспотребнадзор счел невозможным установить организаторов митинга в Чечне

Решение об административном реагировании примет региональное управление ведомства.

Выяснить, кто являлся организатором несанкционированного митинга в Грозном, где 2 февраля прошла массовая акция против семьи экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, не представляется возможным. Об этом газете "Коммерсантъ" заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент неизвестно, кого следует наказать за организацию массового мероприятия в период пандемии COVID-19. Решение об административном реагировании примет управление Роспотребнадзора по Чечне

Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица, заявили "Коммерсанту"в ведомстве

Россиянам также напомнили, что в местах массового скопления людей необходимо "применять все известные профилактические меры" для пресечения роста заболеваемости COVID-19.

Напомним, накануне в акции против семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в Грозном приняли участие более 400 тысяч человек. Присутствующие требовали от властей республики привлечения к ответственности Янгулбаева и его родственников за оскорбление чувств верующих и оправдание терроризма.

Ранее пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве.

Фото: ВКонтакте / Рамзан Кадыров