В Грозном проходит несанкционированный митинг за привлечение Янгулбаевых к ответственности

Активисты хотят добиться того, чтобы подозреваемые ответили за оправдание терроризма и оскорбление чувств верующих.

В Грозном проходит несанкционированный митинг за привлечение семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева к ответственности. Об этом рассказали журналисты из ТАСС. Протестующие собрались на центральной площади города. По мнению активистов, мужчина и его родственники причастны к оправданию террористической деятельности и оскорбление чувств верующих.

Напомним, что ситуация с Янгулбаевыми получила широкий резонанс с конца января. Тогда на территории Нижегородской области правоохранительные органы Чечни задержали супругу экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву. Она была доставлена в качестве свидетеля по расследованию в Грозный. Позже женщину арестовали на 15 суток за оскорбление сотрудника МВД. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен в том, что силовики действовали в рамках закона и ред предварительно согласовали свою деятельность с местными оперативниками.

Ранее по социальным сетям распространились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа. В частности, это коснулось шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Авторство этих документов жители Чечни приписывают авторство приписывают сыновьям Сайди Янгулбаева. Молодых людей также связывают с деятельностью одного радикального Telegram-канала.

СМИ: Депутат ГД от Чечни пообещал "отрезать головы" членам семьи Янгулбаева.

Фото и видео: Telegram/Baza

