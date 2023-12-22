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Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке

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Глава Чечни добавил, что сейчас идут бои за меловой карьер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии мелового завода в поселке Белогоровка в ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликован видео от командира группы спецназа "Ахмат", на котором показали боевые действия в Белогоровке. Отмечается, что войска ликвидировали 17 военнослужащих ВСУ, а также уничтожили 12 укрепрайонов и две пулеметные точки. Кадыров добавил, что сейчас идут бои за меловой карьер.

Ранее Кадыров предложил США обменять пленных ВСУ на отмену санкций против его семьи.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: белогоровка, меловой завод, рамзан кадыров, чечня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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