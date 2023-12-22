Задержан соучастник нападения боевиков на 6-ю роту десантников в 2000 году

В СК РФ и ФСБ рассказали о личности еще одного преступника банды Басаева и Хаттаба.

Сотрудники ФСБ и российских правоохранительных органов задержали соучастника нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов Шестой роты псковских десантников. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Улус-Керт в Шатойском районе Чечни в феврале 2000 года. В Центре общественных связей надзорного ведомства уточнили, что еще одним фигурантом расследования оказался уроженец Дагестана. Ему будет предъявлено обвинение по статьям 279 и 317, части 2 статьи 209 УК РФ. Речь идет о вооруженном мятеже, участие в преступной группировке и посягательстве на жизнь военнослужащего. Сейчас мужчина отправлен под стражу.

Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются. ЦОС ФСБ РФ

В ЦОС ФСБ добавили, что 46-летний Бациев был задержан 20 марта в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана. Ранее следователи установили личности 43 причастных к преступлению лиц. В текущий момент 24 подозреваемых уже осуждены, в том числе среди них есть и те, кто получил пожизненное наказание. Пятеро граждан объявлены в розыск, а в отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их гибелью. Эти подозреваемые были ликвидированы во время задержания из-за вооруженного сопротивления. Также дела восьми фигурантов рассматриваются судебными инстанциями.

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной.

Фото и видео: Следственный комитет России