СМИ: Депутат ГД от Чечни пообещал "отрезать головы" членам семьи Янгулбаева

Адам Делимханов заявил, что семью экс-депутата Чечни будут преследовать до конца.

Депутат Госдумы от Чечни пообещал "отрезать головы" членам семьи бывшего судьи Янгулбаева. Об этом рассказали журналисты издания, занимающегося журналистскими расследованиями The Insider (СМИ признано Минюстом РФ иноагентом). Авторы статьи предупредили читателей о том, что политик пообещал также выполнить данную угрозу в отношении тех лиц, которые переведут его обращение на русския язык. Они этом они приложили перевод угрозы с чеченского на русский, размещенного сотрудниками Telegram-канала "1ADAT".

Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык… перевод Telegram-канала "1ADAT"

С таким заявлением Адам Делимханов обратился к подписчикам в прямом эфире на личной странице в социальной сети Instagram. Парламентарий добавил, что семью экс-судьи будут преследовать до тех пор, пока их не убьют. Депутат уверен, что преследование будет длиться и днем, и ночью, а "вершители судеб" не будут жалеть для этого своих жизней.

В инстаграме Делимханова также опубликован пост с оскорблениями в адрес Янгулбаевых на русском языке, но конкретных слов про отрезание голов в нем нет.

Напомним, что Сайди Янгулбаев вместе с дочерью уехали из России после угроз со стороны руководства Чечни.

Кадыров призвал вернуть в Россию покинувших страну членов семьи экс-судьи Янгулбаева.

Фото и видео: Instagram / za_delimkhanov95

