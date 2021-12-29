Кадыров призвал вернуть в Россию покинувших страну членов семьи экс-судьи Янгулбаева

Глава Чечни хочет призвать семью экс-судьи к ответственности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию покинувших страну членов семьи экс-судьи Верховного суда региона Сайди Янгулбаева. Такое заявление чиновник разместил на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". Он напомнил, что родственники бывшего судьи сейчас находятся в центре общественного скандала. Это произошло после задержания жены экс-судьи местными силовиками.

Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет. Рамзан Кадыров, прямой эфир в Insagram

Глава республики считает, что чеченский народ воспринимает высказывания и обвинения представителей семьи Янгулбаева болезненно. Ранее Кадыров опубликовал расследование, в котором указано на то, что уехавшие из России в Европу братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы в начале 2020 года создали радикальный телеграм-канал.

В Ингушетии напали на ответившего на ультиматум Кадырова общественника.

Фото и видео: Вконтакте / Рамзан Кадыров

