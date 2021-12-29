Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В ходе этой встречи Кадыров обсудил с главой государства социально-экономическую ситуацию в регионе. По его словам, благодаря мерам, которые принимаются под руководством Путина, Чечня сохраняет темпы развития условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, Кадыров отметил положительную динамику демографических показателей республики, сокращение уровня безработицы до восьми процентов и устойчивый рост по экономическим показателям.

Пресс-служба Кремля встрече Путина и Кадырова не сообщала. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента нет в планах встречи с главой Чечни.

Ранее в Чечне прошел несанкционированный митинг за привлечение семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева к ответственности.

Фото: kremlin.ru