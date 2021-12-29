Свыше 400 тысяч человек приняли участие в акции против семьи Янгулбаевых в Грозном

Акция завершилась обращением к президенту РФ.

Свыше 400 тысяч человек приняли участие в акции против семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в Грозном. Об этом журналистам ТАСС рассказал республиканский министр по национальной политике Ахмед Дудаев. Вечером 2 февраля жители региона вышли на улицы города, чтобы потребовать от властей привлечения к ответственности Янгулбаева и его родственников за оскорбление чувств верующих и оправдание терроризма.

Это только мужская половина, потому что женщины туда не были приглашены. Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно. Ахмед Дудаев, министр

В числе протестующих указаны активисты, религиозные деятели, старейшины, преподаватели, врачи, спортсмены, деятели культуры и искусств и другие представители интеллигенции. По завершению акции руководитель общественной палаты региона Исмаил Денильханов зачитал обращение собравшихся к российскому президенту Владимиру Путину. В Чечне призвали остановить работу некоторых СМИ. В перечень попали "Новая газета"*, "Дождь"*, а также "Комитета против пыток"*.

В Чечне записали видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаева.

* - "Новая газета", "Дождь", "Комитет против пыток" - российские СМИ, признанные Минюстом иностранными агентами.

Видео: Telegram/Baza

