Рекомендацию дали после совещания с федеральными чиновниками.

Петербургский Роспотребнадзор рекомендовал Смольному не закрывать школы на карантин. Ведомство направило в администрацию соответствующее письмо. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

Роспотребнадзор дал рекомендацию после совещания с федеральными чиновниками, а те заняли позицию по сохранению привычного режима обучения. Вторая четверть в городских школах началась именно в очном режиме, хотя родителям дали право перевести детей на удаленное обучение: более 10 тысяч учеников уже перевели на такую форму. Отмечалось, что ответственность за успехи детей на временном домашнем обучении возьмут на себя именно родители. Шла речь и о внедрении цикличной учебы, при которой дети попеременно учатся на "удаленке" и в классах.

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