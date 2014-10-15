Роспотребнадзор разрешил открыть фуд-корты с загрузкой не более 50%

Теоретически начать работать фуд-корты смогут уже в пятницу.

Руководство Роспотребнадзора провело совещание с представителями городской администрации по вопросам ограничительных мер в Петербурге, связанных с коронавирусом. Как сообщили "Петербургскому дневнику" несколько участников совещания, Роспотребнадзор не возражает разрешить работу фуд-кортам. Однако с определенными ограничениями. На фуд-кортах все обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а загрузка не может превышать 50% зала.

Накануне вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что правительство городе уже подготовило проект постановления, разрешающего работу фуд-кортов.

Теоретически начать работать фуд-корты смогут уже в пятницу.

Запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов был введен в Петербурге 9 ноября. С 30 января Смольный отменил 70% действовавших в январе ограничений, но запрет на работу фуд-кортов в ТРК и ТЦ остался.

Фото: Piter.tv