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В Петербурге фуд-корты в ТЦ готовят к открытию
Сегодня, 13:57
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nastya960

В Петербурге фуд-корты в ТЦ готовят к открытию

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Окончательное решение будет зависеть от Роспотребнадзора.

В ближайшее время в Петербурге может быть возобновлена работа фуд-кортов. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Мы готовим такое распоряжение, в ближайшее время оно может быть подписано.

Евгений Елин

Экономический блок Смольного уже готовит распоряжение, в котором предлагается увеличить число посетителей театров и разрешить работу фуд-кортов. Окончательное решение будет зависеть от Роспотребнадзора.

Какие ограничения сняли в Петербурге с 30 января.

Фото: Piter.tv

Теги: евгений елин, роспотребнадзор, трк, фуд-корт
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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