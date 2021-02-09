В Петербурге фуд-корты в ТЦ готовят к открытию

Окончательное решение будет зависеть от Роспотребнадзора.

В ближайшее время в Петербурге может быть возобновлена работа фуд-кортов. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Мы готовим такое распоряжение, в ближайшее время оно может быть подписано. Евгений Елин

Экономический блок Смольного уже готовит распоряжение, в котором предлагается увеличить число посетителей театров и разрешить работу фуд-кортов. Окончательное решение будет зависеть от Роспотребнадзора.

Какие ограничения сняли в Петербурге с 30 января.

Фото: Piter.tv