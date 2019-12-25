Какие ограничения сняли в Петербурге с 30 января

В Северной столице продолжает постепенно снижаться количество заболевших коронавирусом людей. По данным на 1 февраля, в городе выявили 1842 новых инфицированных. Для сравнения, в начале января эта цифра была в два раза больше – 3750 человек. Кроме того, увеличилось количество выздоровевших людей и число свободных коек для КОВИД-пациентов в больницах.

В связи с тем, что индикаторы эпидемического процесса демонстрируют признаки оптимистического сценария развития событий, власти города решили снять некоторые ограничения. Новые меры вступили в силу с 30 января.

Снятие ограничений в СПб

Начиная с 30 января, все рестораны Петербурга, включая те, что расположены в торговых центрах (за исключением фуд-кортов), могут возобновить круглосуточный режим работы.

Кроме того, смягчены ограничения по допуску зрителей на концерты и спортивные мероприятия, показы в кинотеатрах и представления в цирке. Разрешается принимать посетителей в океанариумах, небольших зоопарках и аквапарках. В торговых центрах могут вновь возобновить работу музеи, выставки, театры и ледовые катки.

После новогодних каникул для посетителей открыли Ленинградский зоопарк, возобновили движение туристических и экскурсионных автобусов, вернулись к работе организации дополнительного образования для детей. Театрам разрешили заполнять залы на 50%, а не на 25%, как это было ранее.

До какого масочный режим

Несмотря на положительную динамику по числу заболевших КОВИД, губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что "расслабляться рано". Масочный режим в городе сохраняется до середины мая. На тот же срок продлевается требование согласовывать с профильными комитетами проведение спортивных, культурных и прочих мероприятий численностью более 50 человек. Кроме того, по-прежнему запрещен доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк. Отдельно оговаривается порядок допуска болельщиков на стадионы.

"Допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 тысяч человек", - говорится в постановлении городского правительства по противодействию распространению коронавируса.

Фото: pixabay.com