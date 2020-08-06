Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявили представители пресс-службы ведомства. Эксперты не рекомендуют употреблять дыню вместе с холодной водой, молоком, кисломолочными продуктами или алкоголем. Это может привести к расстройству ЖКТ.
Вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет
сообщение Роспотребнадзора
Эксперты объяснили, что дыня считается тяжелым продуктом. В связи с этим употреблять его нужно между приемами пищи, а не после еды или на голодный желудок. Также специалисты напомнили, что вредные вещества скапливаются вокруг корки дыни.
Пациентам с сахарным диабетом, обострением язвы, беременным и кормящим матерям лучше отказаться от дыни. Для остальных дыня будет полезна благодаря насыщенности калием, магнием, железом, витаминами С и Р. Она снижает уровень холестерина в крови и утоляет жажду.
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору дыни.
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