Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта.

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявили представители пресс-службы ведомства. Эксперты не рекомендуют употреблять дыню вместе с холодной водой, молоком, кисломолочными продуктами или алкоголем. Это может привести к расстройству ЖКТ.

Вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет сообщение Роспотребнадзора

Эксперты объяснили, что дыня считается тяжелым продуктом. В связи с этим употреблять его нужно между приемами пищи, а не после еды или на голодный желудок. Также специалисты напомнили, что вредные вещества скапливаются вокруг корки дыни.

Пациентам с сахарным диабетом, обострением язвы, беременным и кормящим матерям лучше отказаться от дыни. Для остальных дыня будет полезна благодаря насыщенности калием, магнием, железом, витаминами С и Р. Она снижает уровень холестерина в крови и утоляет жажду.

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору дыни.