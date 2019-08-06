Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору дыни

Вкусную дыню можно определить по цвету кожуры и звуку, который она издает при ударе.

Роспотребнадзор дал советы по выбору сочной и сладкой дыни. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства.

Вкусную дыню можно определить по цвету кожуры и звуку, который она издает при ударе. На кожуре не должно быть никаких темных пятен, так как это говорит об испортившемся плоде. Исключение может составить светлое пятно, которое появляется от лежания на земле.

Если слегка хлопнуть по дыне, то звук должен быть глухой, это говорит о спелом плоде. Если дыня зеленая и незрелая, то звук будят звонкий, как у спелого арбуза. Также эксперты напомнили, что покупать дыни лучше или на официальных рынках, или в супермаркетах.

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза.

Видео: YouTube/ Umeloe TV

YouTube/ Владимир Викторович