Специалисты дали советы по проверке замороженных и размороженных продуктов.

Роспотребнадзор рассказал, как проверить свежесть продуктов. Специалисты объяснили, что замороженное мясо или рыбу следует проколоть разогретым ножом до кости и понюхать. Если при этом ваш нос почувствует резкий неприятный запах, значит, этот продукт испортился.

Колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой или, как говорят, "задохнулась", нельзя мыть и использовать в пищу ни в коем случае эксперты Роспотребнадзора

Специалисты рассказали об еще одном способе проверки свежести продуктов. Чтобы проверить состояние размороженной рыбы, ее следует сначала положить на ладонь. Если при этом голова и хвост начинают свисать, то продукт испорчен. Это связано с тем, что мышечная ткань рыбы стала рыхлой. Такой продукт нельзя употреблять в пищу, даже если вы не чувствуете неприятного запаха.

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Видео: Youtube/ Menunedeli Дарья Черненко