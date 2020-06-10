Андреева призвала к взвешенным действиям и решениям.

В Роспотребнадзоре заявили, что резкое падение заражаемости в Москве вызывает страх. Мнением поделилась главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

По её словам, после трёх месяцев тяжёлой работы Москва прошла плату, поэтому статистика заражаемости пошла вниз.

Это снижение немножко нас пугает, честно вам скажу, потому что резко снижаемся. Елена Андреева, глава Роспотребнадзора по Москве

Она отметила, что это было предсказуемо, так как наступило лето. Андреева настораживается, что из-за нарушения москвичами санитарных требований могут начаться новые вспышки заболеваемости. Она опасается, что столица "откатится назад" и придётся заново вводить ограничения, даже толком и не сняв их.

Никому этого не надо, и так все в изоляции настрадались

Андреева призвала к взвешенным действиям и решениям.

Ранее мы рассказывали, что в Москве смертность за май выросла в полтора раза.

Видео: kremlin.ru