Коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5 260 случаях.

В Москве смертность за май выросла в полтора раза. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Статистика показала, что за май 2020 года в Москве зафиксировано 15 713 смертей. Это на 5 715 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в столице скончалось 9 998 человек.

Специалисты проанализировали показатель майской смертности в Москве за последние три года — он составил 9 914 смертей. Получается, что превышение смертности в столице в мае 2020 составляет 5799 смертей.

Оказалось, что коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5 260 случаях. Это 92% от числа избыточных майских смертей. Для 2 757 человек коронавирус стал основной причиной гибели в мае 2020 года.

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Видео: kremlin.ru