Минздрав разрешил лечить осложнения при COVID-19 новым препаратом

В субботу, 6 июня, стало известно, что Минздрав разрешил лечение осложнений при COVID-19 новым препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе биотехнологической компанией BIOCAD.
Лекарство было зарегистрировано под торговым наименованием "Илсира". Уточняется, что изначально препарат создавался для терапии ревматоидного артрита, но позже спектр показаний был расширен.
Оказалось, что у препарата есть способность блокировать цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к самоповреждению организма), который также возникает и при коронавирусной инфекции. Отмечается, что, применять "Илсиру" будет можно только в условиях стационара.
Предполагается, что благодаря этому препарату, смертность среди заразившихся коронавирусом должна значительно уменьшиться.
Ранее мы писали, что ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин.
Фото: Pixabay
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