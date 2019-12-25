Минздрав разрешил лечить осложнения при COVID-19 новым препаратом

Предполагается, что применение препарата уменьшит смертность среди заразившихся коронавирусом.

В субботу, 6 июня, стало известно, что Минздрав разрешил лечение осложнений при COVID-19 новым препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе биотехнологической компанией BIOCAD.

Лекарство было зарегистрировано под торговым наименованием "Илсира". Уточняется, что изначально препарат создавался для терапии ревматоидного артрита, но позже спектр показаний был расширен.

Оказалось, что у препарата есть способность блокировать цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к самоповреждению организма), который также возникает и при коронавирусной инфекции. Отмечается, что, применять "Илсиру" будет можно только в условиях стационара.

Предполагается, что благодаря этому препарату, смертность среди заразившихся коронавирусом должна значительно уменьшиться.

Ранее мы писали, что ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин.

Фото: Pixabay