Вывод они назвали "признаком Габрина".

Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин, так как у них чаще наблюдается тяжёлая форма болезни. Мнением поделился профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.

По его словам, именно облысение становится признаком тяжёлого протекания COVID-19. Причина в том, что мужские гормоны андрогены способствуют подавлению новой коронавирусной инфекции. Но облысение говорит о том, что данных гормонов в организме мужчины не достаёт.

Данный вывод учёные назвали "признаком Габрина". В честь Фрэнка Габрина, первого врача, скончавшегося от коронавирус. Он был первым медиком в Штатах, умершим от COVID-19.

Ранее в Минздраве назвали нетипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей.

Видео: Instagram/drmyasnikov.ru