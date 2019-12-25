Также возможен конъюнктивит и функциональное снижение.

В Минздраве назвали нетипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей. Они перечислены в седьмом временном перечне рекомендаций ведомства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Там прописано, что у людей преклонного возраста может наблюдаться нетипичная картина коронавируса — без кашля, одышки и температуры. При этом у них могут проявиться различные виды помрачения сознания — такие как делирий и бред. Прочими симптомами могут быть тахикардия, снижение артериального давления.

Также возможен конъюнктивит и функциональное снижение.

Ранее в Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей до 3 лет.