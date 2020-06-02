В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей до 3 лет

Дети до 3 лет болеют коронавирусом реже остальных и болезнь у них протекает очень легко.

В Минздраве рассказали, какие симптомы наблюдаются у заразившихся коронавирусом детей до трех лет.

Это могут быть диарея, боль в животе, температура до 38, заложенность носа, больное горло. При этом все перечисленные симптомы довольно непродолжительные. Также дети до 3 лет болеют коронавирусом реже остальных и болезнь у них протекает очень легко.

Но кашель и температура выше 38,5 является поводом для обращения к врачу.

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Видео: Youtube/Доктор Комаровский