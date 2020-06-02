Роспотребнадзор представил рекомендации для голосования по поправкам в Конституцию

С собой на участок нужно взять паспорт, перчатки, маску и свою ручку.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для голосования по поправкам в Конституцию. Гражданам положено отводить не более 15 минут на голосование. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В кабинке нужно стараться не касаться стенок и не находиться в ней долгое время. Не стоит подходить близко к ящику с бюллетенями, если около него уже находятся люди. При выходе из участка маску и перчатки нужно выбросить в специальный контейнер и обработать руки антисептиком.

С собой на участок нужно взять паспорт, перчатки, маску и свою ручку. При этом маску придется кратковременно снять при прохождении идентификации личности участника по документу. Передавать свое удостоверение личности в третьи руки не нужно.

Роспотребнадзор также опубликовал рекомендации для наблюдателей и журналистов, находящихся на участках. Всем также нужны маски, перчатки, антисептики, наблюдательные пункты должны находится на расстоянии 1,5-2 метра от кабинок, входа и других столов.

Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии.

Депутаты ЗакСа поделились своими "за" и "против" голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.