Обязательное ношение масок сохранится, независимо от режима снятия ограничений.

В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим сохранится во всех регионах РФ. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в интервью "Комсомольской правде".

По её словам, обязательное ношение масок сохранится, независимо от режима снятия ограничений. Попова напомнила, что вакцины от новой коронавирусной инфекции по-прежнему нет, поэтому она посоветовала гражданам соблюдать рекомендации и беречь своё здоровье.

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