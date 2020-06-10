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Песков отрицает занижение статистики по коронавирусу в РФ

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По его словам, Москва попала в число самых инфицированных столиц в мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает занижение статистики по коронавирусу в РФ. Мнением он поделился в интервью телеканалу CNN.

Я не согласен с этой оценкой.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в России более эффективная система здравоохранения, которая помогает спасти большее количество людей. Песков прокомментировал и распространение COVID-19 в больших российских городах и отметил, что Москва попала в число самых инфицированных столиц в мире.

Ранее Кремль поспорил о "слишком стремительной" отмене самоизоляции в Москве.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: количество зараженных, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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