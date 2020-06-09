Песков подчеркнул, что Собянин не полностью отменил ограничения.

Кремль поспорил о "слишком стремительной" отмене самоизоляции в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что градоначальник Сергей Собянин действует в пределах своих полномочий.

Пресс-секретарь отметил, что мэр Москвы реализовал те самые полномочия, на которые имеют право главы регионов. Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин ещё в самом начале режима самоизоляции заявил, что региональные власти могут действовать в тесной координации со штабом по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что с 5 марта в Москве действовал режим повышенной готовности. Его ввели раньше, чем в других странах. В течение всего этого времени Сергей Собянин выступал за сохранение карантинных ограничений и максимально осторожное ослабление режима. К концу мая градоначальник посчитал, что от карантинных мер можно отказаться при сохранении индивидуального режима самосохранения. 4 июня московские власти намеревались ввести электронные пропуска нового типа, а 8 июня Собянин объявил о снятии режима самоизоляции и отмене пропускного режима.

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Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина