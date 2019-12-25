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Роспотребнадзор: ни один петербургский водоём не пригоден для купания
Сегодня, 16:54
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Роспотребнадзор: ни один петербургский водоём не пригоден для купания

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Специалисты выполнили проверку 576 проб и остались не удовлетворены результатами.

Все водоёмы в Петербурге признаны непригодными для купания. Как сообщило региональное отделение Роспотребнадзора, вода недостаточно чистая даже в двух озёрах, одобренных ведомством ранее.

Такие выводы были сделаны по итогам тщательной проверки 576 проб воды из 24 водоемов.

Роспотребнадзор не рекомендует отдых на городских пляжах, поскольку результаты оказались несоответствующими гигиеническим нормативам. Отметим, что ещё неделю назад купаться было разрешено всего в двух местах – Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе и озере Безымянное в Красносельском районе. 

Ранее петербуржцам напомнили, как правильно собирать и готовить грибы.

Фото: Piter.TV

Теги: водоем, купание, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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