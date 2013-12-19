Петербуржцам напомнили, как правильно собирать и готовить грибы

Съедобные богаты витаминами (А, С, D, РР, группы В). Также в их состав входят минералы.

В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, как собирать и готовить грибы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Съедобные богаты витаминами (А, С, D, РР, группы В). Также в их состав входят минералы: калий, медь, железо, кальций, натрий, рубидий, олово, кадмий, молибден, хром, сера, серебро. Богаты грибы и белком – он составляет 65-70% от общего объема. Калорийность грибов варьируется в зависимости от вида. В 100 г свежего продукта – 9-35 ккал. Роспотребнадзор по Петербургу

При этом при сборе и приготовлении грибов нужно быть очень внимательными и помнить про следующие правила:

– Собирать грибы нужно только в лесу. Никогда не стоит этого делать возле дороги, железнодорожных путей, заводов и фабрик. Грибы легко впитывают все вредные вещества.

– Грибы нельзя выдергивать из почвы. В этом случае разрушается грибница, и последующий рост грибов на этом месте прекращается. Лучше отрезать гриб ножом.

– Нельзя брать сомнительные или старые грибы – это может вам стоить здоровья.

– Обрабатывать (почистить, вымыть и просушить) грибы нужно сразу после сбора, перед приготовлением.

– Готовые грибные блюда хранятся не более 24 часов, обязательно в холодном месте и в эмалированной посуде.

– Не стоит употреблять грибы без термической обработки, при отваривании первый бульон нужно слить и повторно проварить грибы.

– Грибы считаются продуктом, тяжелым для пищеварения. Поэтому не рекомендуется их включать в рацион детей дошкольного возраста. Осторожно нужно употреблять грибы людям, имеющим проблемы с ЖКТ.

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