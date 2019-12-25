Роспотребнадзор назвал введенные в Петербурге меры по коронавирусу адекватными

С 30 декабря по 3 января все заведения общепита должны быть закрыты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными ограничительные меры в Петербурге, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщило ТАСС.

На встрече с губернатором города Александром Бегловым Анна Попова подтвердила, что меры соответствуют сложившейся в городе эпидемиологической ситуации.

Напомним, 2 декабря было подписано постановление, согласно которому с 30 декабря по 3 января все заведения общепита будут закрыты. В остальные предпраздничные и праздничные дни заведения должны закрываться в 19:00. Не обошлось и без других новых ограничений.

Позднее Беглов заявил, что Петербург отделяет от "полного локдауна" совсем немного.

Фото: Piter.tv