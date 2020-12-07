Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

Губернатор рассказал, что до Нового года в Петербурге будет куда госпитализировать тяжелых больных с COVID-19.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь заявил о нехватке коек для тяжелых пациентов с COVID-19. Он отметил, что городские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи находятся на пределе эффективности. Такое заявление глава города сделал в эфире "Радио России".

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Губернатор рассказал, что до Нового года в Петербурге будет куда госпитализировать тяжелых больных с COVID-19. А после этого наступит "красная черта", которая переведет все клиники на инфекционный режим работы.

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