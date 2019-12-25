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В Роспотребнадзоре продолжают проверку водоемов Ленобласти
Сегодня, 10:47
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В Роспотребнадзоре продолжают проверку водоемов Ленобласти

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Специалисты готовятся протестировать еще 41 место на пригодность для купания

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти продолжают исследование водоемов региона на предмет пригодности для купания. Как сообщила пресс-служба ведомства, сейчас проверку проходит еще 41 место. 

Напомним, что ранее Роспотребнадзором уже были обозначены 11 водоемов, вода в которых соответствует необходимым нормативам. Идеальные места для купания найдены в Бокситогорском, Кингисеппом и других районах. Подробный список представлен на сайте ведомства. 

Напомни, что в ходе проверок специалисты берут пробы из воды и сравнивают показатели со стандартами. После прохождения микробиологической и бактериологической экспертиз специалисты обозначают пригодность водоема для плавания.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, какой петербургский водоем подойдет для купания.

Фото: Piter.TV

Теги: водоемы, качество воды, ленинградская область, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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