В Роспотребнадзоре продолжают проверку водоемов Ленобласти

Специалисты готовятся протестировать еще 41 место на пригодность для купания

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти продолжают исследование водоемов региона на предмет пригодности для купания. Как сообщила пресс-служба ведомства, сейчас проверку проходит еще 41 место.

Напомним, что ранее Роспотребнадзором уже были обозначены 11 водоемов, вода в которых соответствует необходимым нормативам. Идеальные места для купания найдены в Бокситогорском, Кингисеппом и других районах. Подробный список представлен на сайте ведомства.

Напомни, что в ходе проверок специалисты берут пробы из воды и сравнивают показатели со стандартами. После прохождения микробиологической и бактериологической экспертиз специалисты обозначают пригодность водоема для плавания.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, какой петербургский водоем подойдет для купания.

Фото: Piter.TV