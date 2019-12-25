Роспотребнадзор рассказал, какой петербургский водоем подойдет для купания

Специалисты провели очередной мониторинг состояния качества воды.

В Северной столице определили водоем, подходящий для любителей летнего купания. Он был определен в результате экспертизы городского управления Роспотребнадзора, ее результаты представили на сайте ведомства.

Специалисты снова произвели мониторинг состояния качества воды, которую берут на пробу еще с мая. В общей сложности за данный период санитарно-химическое, микробиологическое и паразитологическое исследование провели на 120 пробах.

В результате выяснилось, что единственным пригодным для купания городским водоемом на данный момент является Ольгинский пруд. Он расположен в Выборгском районе.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург признан самым востребованным направлением российских туристов летом.

Фото: Piter.TV