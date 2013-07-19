Петербург признан самым востребованным направлением российских туристов летом

На город пришлось почти 17% бронирований по стране.

Летом-2022 Северная столица оказалась лидером рейтинга самых популярных городов для летних поездок среди российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения, предоставленные сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip

Так, на Северную столицу пришлось 16,8% бронирований по всей стране. Второе место заняла российская столица - число бронирований в Москве достигло 9,2 %. "Бронза" списка досталась Сочи с 7,3 % бронирований.

Кроме того, рейтинг включил в себя такие города, как Анапа, Казань, Калининград и Геленджик.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году Петербург может принять более 7 млн туристов.

Фото: Piter.TV