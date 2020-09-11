Роспотребнадзор назвал допустимую дозу шоколада

Определена доза шоколада, которую без вреда могут употреблять взрослые и дети.

Названа допустимая доза шоколада. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора. По данным специалистов, взрослый человек может без ущерба для здоровья употреблять не более 50 граммов продукта за один прием. При этом есть шоколад не стоит чаще, чем два раза в сутки.

Несовершеннолетним сладкоежкам специалисты советуют есть шоколад в меньших количествах. Детям до трех лет данный продукт запрещен категорически, так как он не несет никакой пользы для организма. При этом, для неподготовленного желудка шоколад будет слишком тяжелым.

Напомним, что во всем мире 13 сентября отмечается как День шоколада.

Ученые из США создали молочный шоколад из арахиса и кофейных отходов.

Видео: YT / Доктор Комаровский