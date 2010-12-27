Эхинококкоз может довести до летального исхода.

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании. Более трети животных в нескольких регионах страны заражены эхинококкозом. Эта болезнь является смертельной угрозой для человека. Об этом сообщила "Российская газета".

Эхинококкозу подвержены не только бездомные животные, но и домашние питомцы. Наиболее неблагоприятными регионами для распространения данного заболевания медики считают Северный Кавказ, Урал Иркутск, Дальний Восток. Болезнь поражает печень, легкие и другие органы, создают кистозные образования с личинками паразитов. Диагноз приводит к длительной нетрудоспособности, инвалидизации и даже летальному исходу. Чаще всего от проблем страдают дети, играющие с животными. Они зачастую пренебрегают нормами гигиены.

Эксперты советуют регулярно мыть руки после общения с питомцами, следить за здоровьем домашних животных, делать вакцинацию собак и обследование. Нельзя позволять лизать себе лицо и прыгать на кровать.

Ранее Piter.tv писал о том, что домашнюю кошку два дня вызволяли из вентиляционной шахты в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

