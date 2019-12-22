Домашнюю кошку два дня вызволяли из вентиляционной шахты в Петербурге

Сейчас животное отправили к ветеринару.

В Петербурге спасателям потребовалось два дня, чтобы вызволить домашнюю кошку из вентиляционной шахты. Об этом рассказали в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум".

Кошка Дуся застряла в вентиляционной шахте в доме Летчика Пилютова, упав с пятого этажа. С помощью камеры спасатели определили местоположение животного – она застряла в районе второго этажа.

Хозяйке Дуси пришлось договариваться с управляющей компанией и жителями квартиры на втором этаже на дестрой с последующим возмещением ущерба. Только после этого, на второй день заточения животного, кошку удалось вытащить.

"Почти двое суток вниз головой, стертый лоб, пара поврежденных пальцев. Попытались с заявительницей напоить ее, но все, что хотелось коте – убежать и спрятаться", – рассказали в "Кошкиспасе".

Сейчас испуганного домашнего питомца отправили к ветеринарам, постепенно кошка приходит в себя.

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Видео: "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум"