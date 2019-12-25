Эксперты рассказали, как пассажиры будут прибывать в РФ.

Роспотребнадзор напомнил о COVID-тесте для прибывающих в Россию поездом. Надзорное ведомство опубликовало на сайте требования к гражданам, которые приезжают на территорию РФ по железной дороге. Им потребуется справка об отсутствии коронавируса. Такие нормы указаны в рекомендациях Евразийской экономической комиссии для членов Евразийского экономического союза.

В тексте документа поясняется, что пассажиры должны иметь отрицательный результат теста на инфекцию. Справка должна быть получены не позже, чем за три дня до пересечения границы. Исключением станут дети до пяти лет, а также представители правительственных делегаций, если они возвращаются в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, которые связаны с железнодорожными перевозками. В ЕАЭК рекомендовали странам союза организовать на вокзалах специальные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров.

Напомним, что с 3 февраля Россия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Поезда будут ходить по маршруту Москва-Минск. Также начнут курсировать поезда из Москвы и Петербурга до Калининграда. При этом будет совершаться остановка в Минске.

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Фото: Piter.tv