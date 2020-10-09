Роспотребнадзор Петербурга нашёл несуществующую проблему в сетях 5G

В России продолжается проработка возможности внедрения сотовых сетей формата 5G. Сложность заключается в том, что для этого придётся пересмотреть действующие нормы СанПиН, разработанные около 40 лет назад, когда многих существующих в это сфере технологий ещё просто не существовало. При этом процессу мешает деятельность Роспотребнадзора, на нескольких региональных сайтах которого были опубликованы материалы о неких неназванных проблемах с электромагнитным излучением от сотовых вышек. Первым о проблеме сообщило Управление по Санкт-Петербургу, возглавляемое Наталией Башкетовой.

В минувшую пятницу газета "Ведомости" рассказала о первых итогах исследования по влиянию сетей 5G на живые организмы, проведённые НИИ медициной труда им. Н.Ф.Измерова. Выяснилось, что в нынешних обстоятельствах мощность электромагнитного излучения вблизи базовых станций, с учётом работы иного излучающего оборудования, составляет 10 мкВт/кв.см.

Учёные определили, что полностью безопасным для человека является излучение мощностью 20-25 мкВт/кв.см. Но в тоже время они рекомендовали сохранить действующий норматив для жилых помещений, а на улице они сочли полностью безопасной установку базовых станций с излучением мощностью до 40 мкВт/кв.см.

Lenta приводит по этому вопросу мнение экспертов, которые отметили, что даже новые исследования оцениваются по старым принципам.

Подходы к интерпретации воздействия радиоволн в России и на Западе разные: в России ограничивается все, что гипотетически хоть как-то может ощутить человек, в большинстве других стран ограничения по излучению устанавливаются, если оно действительно может нанести вред здоровью человека приводит Lenta слова экспертов.

Кроме того, устаревшие нормы сильно сказываются на стоимости услуг операторов сотовой связи. РБК указывает, что если следовать действующим сейчас в России нормам, то на создание 5G-сети в пределах МКАД одному оператору потребуется потратить 37,2 млрд. рублей. Если бы в России действовали принятые на Западе нормативы, затраты сократились почти в 6 раз – до 6,7 млрд. рублей.

Депутат Госдумы, член комитета по информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале отметил, что в настоящее время в России одни из самых жёстких требований к сотовым сетям, поэтому он считает своевременным их пересмотр в пользу смягчения.

Но отмечает, что из-за мировой истерии вокруг 5G сетей это может быть проблематично. Для того, чтобы избежать проблем он предлагает сперва рассказать населению о безопасности внедряемых технологий.

Даже при том, что в нашей стране еще не действует этот формат связи, у нас уже вышки с сотовым оборудованием ломали. Если сейчас объявить, что мощность передатчиков будет увеличена в разы — боюсь, оболваненные интернет-фейками граждане воспримут это без оптимизма. И могут произойти новые эксцессы. Думаю, необходим значительный период подготовки общественного мнения, который включал бы в себя в том числе борьбу с распространением фейков пишет Горелкин.

Мысль действительно верная, вот только пока одни политики и госструктуры борются за распространение технической грамотности среди населения, другие потакают появлению фейков и предрассудков о 5G.

Так, незадолго до статьи "Ведомостей" о проведённых исследованиях на сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, возглавляемого Натальей Башкетовой, появилась статья "Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Как измерить излучение от вышки сотового оператора".

В объёмном материале приводится список различных требований и нормативов, мало что говорящих обычным россиянам. Кода же дело доходит до разъяснений по существу, то начинается странное. Заявляется, что воздействие электромагнитного излучения от вышек является актуальной проблемой в России.

Проблема воздействия электромагнитного излучения остается актуальной на сегодняшний день. Поэтому со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предъявляются строгие требования к размещению передающих радиотехнических объектов, особенно при их размещении в жилых кварталах пишет Роспотребнадзор.

Но проведённые исследования, мнения экспертов и политиков говорят о том, что проблемы воздействия нет, есть проблема сильно завышенных нормативов и их сохранение из-за мифов и фейков. И такие комментарии Роспотребнадзора могут только способствовать этой истерии. Было бы неплохо услышать от самой Башкетовой, что же это за актуальная проблема, о которой пишут на сайте её ведомства. Уж не заражают ли теневые власти население Земли с помощью 5G коронавирусом? А может с помощью вышек нами всеми вскоре будут управлять? Или имеются ввиду какие-то другие конспирологические проблемы?

В статье отмечается, что в адрес петербургского Роспотребнадзора поступает много обращений и жалоб по поводу электромагнитного излучения от вышек сотовой связи. Но только в самом конце материала присутствует одна единственная строчка, которой в идеале и должна быть посвящена вся статья: "анализ результатов показал, что во всех случаях значения плотности потока энергии не превышали допустимый уровень для населения".

То есть не зафиксировано ни одного случая превышения даже этого давно устаревшего норматива, но при этом заявляется о наличии каких-то неизвестных проблем с излучением. Если в данном контексте и есть какая-то проблема, то только в том, что на сайте ведомства Башкетовой находят проблемы там, где их нет.

Самое печальное, что материал петербургского Роспотребнадзора подхватили другие региональные отделения. О "проблемах" с излучением от вышек можно прочитать на сайтах Роспотребнадзора Карелии, Самарской области, Кабардино-Балкарии и других регионов. Вот только там уже отсутствует информация о том, что петербургский Роспотребнадзор, написавший о "проблеме", так ни разу и не столкнулся с ней на деле.

Фото: Piter.TV