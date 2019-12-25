В Роспотребнадзора рассказали о статистике по заболеваемости простудой.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена в 14 регионах России и семи центральных городах. Об этом рассказали представители пресс-служб Роспотребнадзора.

На четвертой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 14 субъектах, 7 центральных городах без превышения эпидемического порога заявление Роспотребнадзора

Известно, что среди граждан старше 15 лет пороги по заболеваемости превышены в 48 российских регионах, среди несовершеннолетних 3-6 лет - в двух регионах, среди детей 7-14 лет - в пять регионах. Чаще всего по стране циркулируют вирусу не гриппозной этиологии. По стране прививку от гриппа сделали 59 процентов населения или 85,9 млн человек.

Роспотребнадзор заявил, что в РФ не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии.

Фото: Piter.tv