Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей

На майских выходных многие россияне отправятся отдыхать на природу. В это время активизируются клещи.

На майских выходных многие россияне отправятся отдыхать на природу. В это время активизируются клещи. Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для защиты от клещей нужно надевать специальную одежду, если такой нет, то можно обойтись и обычной, но она не должна допускать попадания насекомых на кожу. Рубашка должна быть с длинными рукавами и резинкой у запястья. Рубашка должна быть заправлена в брюки, концы брюк – в носки и сапоги, на голове – косынка.

Также Роспотребнадзор рекомендует использовать специальные репелленты для отпугивания насекомых.

Если клещ все-таки найден на теле, то снимать его нужно очень осторожно, чтобы хоботок не остался в теле. Место укуса необходимо продезинфицировать, после извлечения клеща следует тщательно вымыть руки с мылом.

За весну в Петербурге клещ и укусили 58 человек.

Видео: Наука 2.0/YouTube