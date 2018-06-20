Роспотребнадзор: "С наступлением тепла активизировались клещи"

В 2019 году от клещевого энцефалита привились 800 тысяч россиян.

С наступлением теплой погоды начался сезон активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В 2019 году от клещевого энцефалита привились 800 тысяч россиян. В планах привить еще 3 миллиона человек. Количество обращений граждан, пострадавших от укусов клещей, не превышает средних многолетних значений.

В этом году планируется провести акарицидные обработки на площади более 350 тыс. га. На сайтах территориальных органов Роспотребнадзора размещены памятки для населения и адреса лабораторий.

Какие основные признаки болезни после укуса клеща?

Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

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Фото: pixabay.com​​​​​​​