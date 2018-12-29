Житель Петербурга привез из отпуска кубинского клеща

Мужчина вернулся с популярного кубинского курорта Варадеро.

Врачи Боткинской больницы зарегистрировали первый в этом году случай присасывания клеща к человеку. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова начальника медицинской службы Городской клинической инфекционной больницы имени Боткина Ивана Федуняка.

Специалист рассказал, что мужчина вернулся утром 23 января с популярного кубинского курорта Варадеро. На отдыхе его укусил клещ. Сейчас членистоногий находится на лабораторном исследовании, а пациент — под амбулаторным наблюдением.

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