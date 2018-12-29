В Петербурге 16-летняя девушка отравилась но-шпой

Врачи Детской больницы №5 имени Филатова спасают жизнь 16-летней девушке, которую накануне госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.
Медики диагностировали у пациентки острое отравление лекарственными препаратами. По предварительной информации, за несколько часов до госпитализации петербурженка, находясь в квартире дома на улице Кораблестроителей, выпила сразу несколько таблеток спазмолитика но-шпы.
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее мы писали, что юная петербурженка попала в больницу с сильным алкогольным отравлением.
Фото: pixabay.com
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