В Петербурге 16-летняя девушка отравилась но-шпой

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи Детской больницы №5 имени Филатова спасают жизнь 16-летней девушке, которую накануне госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Медики диагностировали у пациентки острое отравление лекарственными препаратами. По предварительной информации, за несколько часов до госпитализации петербурженка, находясь в квартире дома на улице Кораблестроителей, выпила сразу несколько таблеток спазмолитика но-шпы.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что юная петербурженка попала в больницу с сильным алкогольным отравлением.

Фото: pixabay.com