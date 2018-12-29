Четыре подростка отравились нейролептиками в Петербурге

Школьники находятся в тяжелом состоянии.

Днем 22 января в детскую городскую больницу №5 имени Филатова доставили четверых школьников 15 и 16 лет. Медики диагностировали у них острое пероральное отравление нейролептиком "Амитриптилином". Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

В настоящий момент подростки находятся в тяжелом состоянии, поэтому полицейские не могут с ними поговорить. Известно, что пострадавшие являются учениками Центра образования №633 на проспекте Науки. На учете по делам несовершеннолетних они никогда не состояли.

Ранее мы писали, что в Петербурге 16-летняя девушка отравилась но-шпой.

Фото: Piter.TV