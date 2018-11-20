В Петербурге 15-летняя девушка отравилась таблетками от диабета

Девушка проглотила 30 штук метформина.

Накануне в больницу поселка Осиновая Роща привезли 15-летнюю девушку, у которой диагностировали сильное отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 3 февраля около 21:30. Известно, что школьница съела 30 таблеток метформина - лекарства, которое применяется для лечения диабета. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.

В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются причины, по которым девушка съела так много таблеток. Семья пострадавшей благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьница отравилась таблетками в "Макдоналдсе".

Фото: Piter.TV