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В Петербурге школьница отравилась таблетками в "Макдоналдсе"
Сегодня, 10:06
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Alena_Zinovieva

В Петербурге школьница отравилась таблетками в "Макдоналдсе"

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Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 28 января, из ресторана "Макдоналдс" на улице Савушкина госпитализировали 17-летнюю девушку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у школьницы отравление медикаментами. Врачи установили, что она выпила около 40 таблеток. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Установлено, что семья, в которой проживала девочка, является полной и благополучной. По данному факту полиция начала проверку.

Ранее мы писали, что четыре подростка отравились нейролептиками в Петербурге.

Фото: Piter.TV

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Теги: отравление, отравление мединкаментами, передозировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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