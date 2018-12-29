В Петербурге школьница отравилась таблетками в "Макдоналдсе"

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 28 января, из ресторана "Макдоналдс" на улице Савушкина госпитализировали 17-летнюю девушку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у школьницы отравление медикаментами. Врачи установили, что она выпила около 40 таблеток. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Установлено, что семья, в которой проживала девочка, является полной и благополучной. По данному факту полиция начала проверку.

Ранее мы писали, что четыре подростка отравились нейролептиками в Петербурге.

Фото: Piter.TV