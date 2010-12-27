В Петербурге школьница отравилась но-шпой

Как выяснилось позже, девушка шестнадцати лет выпила таблетки но-шпы, чрезмерно переборщив с дозировкой препарата.

В ночь с двадцать второго по двадцать третье июня школьница в Выборгском районе отравилась но-шпой.

В детскую городскую больницу Выборгского района в тяжелом состоянии поступила девочка 2003 года рождения. Как позже констатировали медики, на больничную койку подростка провело отравление таблетками.

Как выяснилось позже, девушка шестнадцати лет выпила таблетки но-шпы, чрезмерно переборщив с дозировкой препарата. Таблетки она приняла в десять часов вечера, в клинику подростка доставили в полночь.

Что именно толкнуло подростка на такой поступок, где девочка его раздобыла, и как она оказалась на съемной квартире – предстоит выяснить следователям. О состоянии пострадавшей также пока ничего не сообщается.

Источник: "Комсомолка"