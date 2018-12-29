Юная петербурженка попала в больницу с сильным алкогольным отравлением

Медосвидетельствование показало, что девочка ведет раннюю половую жизнь.

Накануне в Красногвардейском районе задержали 14-летнюю девушку, которая отравилась спиртным. Школьницу немедленно доставили в больницу на медосвидетельствование. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Во время проверки выяснилось, что задержанная не раз убегала из дома. Медицинское исследование показало, что девушка ведет раннюю половую жизнь.

В настоящий момент полиция начала расследование по факту случившегося.

Ранее мы писали, что полиция Ленобласти ищет "Виталия", который надругался над 15-летней девушкой.

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