  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юная петербурженка попала в больницу с сильным алкогольным отравлением
Сегодня, 12:01
146
Alena_Zinovieva

Юная петербурженка попала в больницу с сильным алкогольным отравлением

0 0

Медосвидетельствование показало, что девочка ведет раннюю половую жизнь.

Накануне в Красногвардейском районе задержали 14-летнюю девушку, которая отравилась спиртным. Школьницу немедленно доставили в больницу на медосвидетельствование. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Во время проверки выяснилось, что задержанная не раз убегала из дома. Медицинское исследование показало, что девушка ведет раннюю половую жизнь.

В настоящий момент полиция начала расследование по факту случившегося.

Ранее мы писали, что полиция Ленобласти ищет "Виталия", который надругался над 15-летней девушкой.

Фото: pixabay.com

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: алкогольное отравление, медосвидетельствование, ранняя половая жизнь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий