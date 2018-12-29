Полиция Ленобласти ищет "Виталия", который надругался над 15-летней девушкой

К стражам порядка обратилась бабушка девочки.

Вечером 21 января в полицию Ленобласти обратилась 63-летняя женщина и заявила о совращении своей 15-летней внучки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что малознакомый мужчина по имени "Виталий" совратил несовершеннолетнюю девочку-подростка. По словам бабушки, ее внучка вступила в половой контакт с Виталием по обоюдному согласию. Однако это не отменяет наказания.

В настоящий момент стражи порядка разбираются в подробностях случившегося. Совратителя ищут.

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Фото: Piter.TV