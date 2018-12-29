В школьном спортзале два мальчика изнасиловали одноклассницу

В полицию обратилась мама несовершеннолетней потерпевшей.

В Центральном районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов начали проверку заявления о насилии над 11-летней школьницей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

В полицию мать несовершеннолетней пришла 21 января. Она сообщила полицейским, что над ее дочерью были совершены насильственные действия сексуального характера. К ответственности она попросила привлечь двух одноклассников ее ребенка.

Со слов заявительницы, 17 января около 11 часов два мальчика в школьном спортзале совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

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