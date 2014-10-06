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Полицейские задержали бармена, который подозревается в изнасиловании девочки на Думской
Сегодня, 9:42
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Полицейские задержали бармена, который подозревается в изнасиловании девочки на Думской

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Пострадавшая 15-летняя жительница Петербурга рассказала стражам порядка, что в клубе незнакомый мужчина затащил ее в туалет и надругался.

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в баре на Думской. По информации Piter.tv, им оказался 21-летний студент петербургского вуза. 

Инцидент произошел 21 октября. Пострадавшая 15-летняя жительница Петербурга рассказала стражам порядка, что в клубе незнакомый мужчина затащил ее в туалет и надругался. Девушка сняла побои и прошла осмотр у гинеколога в больнице. 

Полицейские завели уголовное дело. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полицейские задержали двух гадалок, которые выманили у пенсионерки 250 тыс. рублей.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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