Полицейские задержали бармена, который подозревается в изнасиловании девочки на Думской

Пострадавшая 15-летняя жительница Петербурга рассказала стражам порядка, что в клубе незнакомый мужчина затащил ее в туалет и надругался.

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в баре на Думской. По информации Piter.tv, им оказался 21-летний студент петербургского вуза.

Инцидент произошел 21 октября. Пострадавшая 15-летняя жительница Петербурга рассказала стражам порядка, что в клубе незнакомый мужчина затащил ее в туалет и надругался. Девушка сняла побои и прошла осмотр у гинеколога в больнице.

Полицейские завели уголовное дело. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полицейские задержали двух гадалок, которые выманили у пенсионерки 250 тыс. рублей.

Фото: Pexels